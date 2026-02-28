MotoGp, a Bezzecchi la pole in Thailandia: Bagnaia delude
La prima pole position della stagione di MotoGp è di Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia ha fatto registrare il miglior tempo in Thailandia con il tempo di 1:28.652 precedendo Marc Marquez di 35 millesimi e Raul Fernandez, che ha chiuso al terzo posto. Il riminese del team Aprilia Racing negli ultimissimi frangenti stava per migliorarsi ulteriormente ma è caduto mentre inseriva la sua RS-GP all’ultima curva del circuito asiatico.
Bagnaia chiude al tredicesimo posto
Per Bezzecchi è la decima pole position della carriera, la terza consecutiva dopo le due ottenute a Portimao e Valencia negli ultimi GP della scorsa stagione. Al quarto posto c'è Fabio Di Giannantonio, che chiude davanti a Jorge Martin e Pedro Acosta. Settimo tempo per Alex Marquez. Francesco Bagnaia ha chiuso in tredicesima posizione e non ha superato la Q1.