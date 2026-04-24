Di Giannantonio e Morbidelli show nelle libere Moto Gp a Jerez: il team VR46 domina
Dopo quasi un mese di assenza, torna il Motomondiale. Si ripare dal circuito spagnolo di Jerez; in mattinata si sono tenute le prime prove libere sul tracciato spagnolo che domenica 26, alle ore 14 ci dirà chi si aggiudicherà la quarta gara dell'anno. Le prime prove libere del primo tracciato europeo si sono concluse, nel pomeriggio le pre-qualifiche.
Prove libere: ecco i risultati della mattina
Le FP1 si sono concluse dopo 45'; il verdetto finale vede le due moto della scuderia VR46 in testa, Di Giannantonio (1'36.954) al comando, a 228 milesimi dal compagno Morbidelli. Seguono, chiudendo la Top5: Alex Marquez (Ducati Gresini, +0.378), Marco Bezzecchi (Aprilia, +0.393), Marc Marquez (Ducati, +0.542). Poi Raul Fernandez (Ktm, +0.556), Jack Miller (Yamaha, +0.562), Pedro Acosta (Ktm, +0.606), Johann Zareco (Honda, +0.649). A chiudere la Top10 Jorge Martin (Aprilia, +0.720). Undicesimo tempo (+0.730) per Francesco Bagnaia con la seconda Ducati.