Fabio Di Giannantonio, l'intervista: "La mia carriera "lottata". Tifo Roma, ma tra calcio e moto..."

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Se alla vigilia della Sprint di Le Mans Ducati può contare su un pilota nelle prime tre posizioni della classifica generale, il merito è di Fabio Di Giannantonio. Nato e cresciuto nel quartiere EUR di Roma, il ragazzo classe ‘98 ha vissuto l’adattamento alla MotoGP
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