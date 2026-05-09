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Fabio Di Giannantonio, l'intervista: "La mia carriera "lottata". Tifo Roma, ma tra calcio e moto..."© EPA

Fabio Di Giannantonio, l'intervista: "La mia carriera "lottata". Tifo Roma, ma tra calcio e moto..."

Il pilota romano spiega il percorso umano e professionale che l’ha portato ad essere protagonista in corsa e sul mercato
Gianmaria Rosati
1 min
Tagsdi giannantonio

Se alla vigilia della Sprint di Le Mans Ducati può contare su un pilota nelle prime tre posizioni della classifica generale, il merito è di Fabio Di Giannantonio. Nato e cresciuto nel quartiere EUR di Roma, il ragazzo classe ‘98 ha vissuto l’adattamento alla MotoGP

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