Marquez, rinnovo ufficiale con la Ducati fino al 2028: "Sarò ancora rosso"

La Ducati ha annunciato il rinnovo di Marc Marquez fino al 2028 : il pilota spagnolo, campione del Mondo in MotoGp e fresco vincitore del Gran Premio di Brno , ha ufficializzato il prolungamento del suo contratto (che scadeva nel 2027) con la Ducati per un'altra stagione. "Sono rosso", ha annunciato Marquez in una nota ufficiale. "Sono molto felice di rinnovare con il team Ducati e di continuare a far parte di questa famiglia".

Marquez, il comunicato ufficiale

Marquez ha ricostruito la sua storia con la Ducati: "Quando ho deciso di venire, l'ho fatto convinto che fosse il progetto più competitivo. Hanno puntato su di me ed abbiamo costruito un rapporto basato sulla fiducia e sul lavoro. In questo rinnovo lo hanno dimostrato di nuovo, rispettando i miei tempi e dandomi la tranquillità necessaria per prendere la decisione giusta".

Marquez, la classifica generale

Marquez occupa attualmente la quarta posizione nella classifica generale, a 40 punti dal leader Marco Bezzecchi. "Nel nostro primo anno insieme abbiamo lottato per il titolo e lo abbiamo vinto, un traguardo di valore incalcolabile che ha confermato il percorso che avevamo scelto. Continuo a gareggiare perché amo questo sport e perché voglio voglio impegnarmi a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Sono convinto che questo sia il posto giusto per farlo. Finché sarò qui, darò il massimo per ridipingere il futuro di rosso”.