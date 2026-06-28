Bezzecchi dimesso dall'ospedale dopo lo spaventoso incidente ad Assen: i risultati degli esami

Marco Bezzecchi può tirare un sospiro di sollievo dopo la spaventosa caduta avvenuta nel Gran Premio d'Olanda . L'Aprilia ha infatti comunicato che tutti gli accertamenti svolti all'ospedale universitario di Groningen hanno dato esito negativo, permettendo così al pilota italiano di essere dimesso e di fare ritorno in Italia già nella serata di oggi. Dopo il violento incidente ad alta velocità sul circuito di Assen, Bezzecchi era stato immediatamente trasportato al centro medico del tracciato. Pur rimanendo sempre cosciente e muovendo regolarmente tutti gli arti, il pilota lamentava forti dolori , in particolare nella zona cervicale, motivo per cui era stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.

Come sta Bezzecchi dopo l'incidente ad Assen

Gli esami, però, hanno escluso complicazioni. "Le Tac e gli esami radiologici svolti da Marco Bezzecchi sono risultati negativi, è quindi risultato idoneo alla dimissione dall'ospedale e tornerà in Italia questa sera", ha fatto sapere Aprilia attraverso una nota ufficiale. Una notizia che rassicura il team di Noale e tutti gli appassionati, dopo gli attimi di grande apprensione vissuti ad Assen. Bezzecchi potrà ora proseguire il recupero in Italia, con l'obiettivo di tornare al più presto in pista dopo un weekend che lo ha visto perdere la leadership del Mondiale a favore del compagno di marca Jorge Martin.