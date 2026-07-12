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Tragedia a Brno, incidente fatale: morti due piloti, il mondo del motociclismo in lutto

Tragedia a Brno, incidente fatale: morti due piloti, il mondo del motociclismo in lutto

Philipp Steinmayr e Adrian Rus hanno perso la vita in Repubblica Ceca durante l'Alpe Adria International Motorcycle Championship: cosa è successo
2 min
TagsmotociclismobrnoIncidente

BRNO (REPUBBLICA CECA) - Una giornata di festa e di sport trasformatasi in un incubo: ieri (sabato 11 luglio), l'Automotodrom Brno, dove si stava svolgendo l'Alpe Adria International Motorcycle Championship, è diventato teatro di una tragedia che ha scosso tutti. Un gravissimo incidente, verificatosi durante il programma della manifestazione, ha causato la morte dei piloti Philipp Steinmayr e Adrian Rus. Nonostante il rapido intervento dei servizi medici presenti sul circuito, per i due ragazzi non c'è stato niente da fare: nell'impatto, l'austriaco classe 1993, ha riportato una serie di ferite che si sono rivelate fatali. Il romeno classe 1982, trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni estremamente critiche, è deceduto poco dopo il ricovero. Quanto accaduto ha poi portato gli organizzatori della manifestazione cancellare l’intero programma. Le gare previste nel weekend, dalla Supersport 300 European Cup alla Women’s European Championship, non verranno disputate.

"Un dolore che colpisce chiunque"

FIM Europe, l’Alpe Adria Motorcycle Union, AAcademy - promotore dell’evento - e l’Automotodrom Brno hanno espresso, tramite un comunicato ufficiale, il loro cordoglio alle "famiglie, agli amici, ai team e a tutte le persone vicine ai due piloti scomparsi. Un dolore che attraversa confini e categorie, un lutto che colpisce chiunque viva il motociclismo non solo come competizione, ma come comunità". Le autorità competenti e gli organizzatori hanno inoltre reso noto che, per rispetto delle famiglie coinvolte, non verranno diffuse ulteriori informazioni sul tragico incidente in attesa che le autorità competenti chiariscano le dinamiche.

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