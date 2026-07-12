Tragedia a Brno, incidente fatale: morti due piloti, il mondo del motociclismo in lutto

BRNO (REPUBBLICA CECA) - Una giornata di festa e di sport trasformatasi in un incubo: ieri (sabato 11 luglio), l'Automotodrom Brno, dove si stava svolgendo l'Alpe Adria International Motorcycle Championship, è diventato teatro di una tragedia che ha scosso tutti. Un gravissimo incidente, verificatosi durante il programma della manifestazione, ha causato la morte dei piloti Philipp Steinmayr e Adrian Rus. Nonostante il rapido intervento dei servizi medici presenti sul circuito, per i due ragazzi non c'è stato niente da fare: nell'impatto, l'austriaco classe 1993, ha riportato una serie di ferite che si sono rivelate fatali. Il romeno classe 1982, trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni estremamente critiche, è deceduto poco dopo il ricovero. Quanto accaduto ha poi portato gli organizzatori della manifestazione a cancellare l’intero programma. Le gare previste nel weekend, dalla Supersport 300 European Cup alla Women’s European Championship, non verranno disputate.