Bagnaia operato al braccio destro: il comunicato ufficiale e i tempi di recupero

Pecco Bagnaia si è operato. Il pilota sanremese ha sfruttato la pausa di tre settimane che separa i protagonisti del MotoGp dal prossimo Gran Premio, in programma a Silverstone dal 7 al 9 agosto, per sottoporsi ad un intervento chirurgico al braccio destro.

L'annuncio del Team Ducati su Bagnaia

Nello specifico, il pilota della Ducati si è sottoposto ad un intervento di fasciotomia endoscopica, per provare a risolvere la sindrome compartimentale che lo affligge da tempo. L'annuncio ufficiale è arrivato dal Team Ducati, che ha confermato che "nella giornata di mercoledì 15 luglio Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro presso il Policlinico di Modena".

Bagnaia, i tempi di recupero

L'intervento è stato eseguito "dall'équipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la Clinica Ortopedica del Policlinico di Modena, diretta dal Professor Fabio Catani, si è conclusa regolarmente e senza complicazioni". Bagnaia cercherà di sfruttare queste tre settimane di pausa (l'ultimo Gran Premio si è disputato in Germania), per recuperare la miglior condizione dopo l'intervento chirurgico e per tornare al 100% in vista della seconda metà del campionato del Mondo. L'obiettivo è essere pronto per Silverstone.