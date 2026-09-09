Misano Mondiale, lo Speciale MotoGP in omaggio con Corriere dello Sport-Stadio

Solo sabato 12 settembre in edicola trovi in omaggio lo speciale dedicato al GP di San Marino

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Pubblicato il 09.09.2026, 18:21

La MotoGP accende Misano e Corriere dello Sport-Stadio porta i suoi lettori nel cuore di uno degli appuntamenti più attesi del Mondiale. Un approfondimento per vivere da vicino il Gran Premio, con interviste ai protagonisti, analisi e contenuti dedicati.

Misano Mondiale” è in omaggio, solo sabato 12 settembre, con Corriere dello Sport-Stadio.

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