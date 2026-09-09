Misano Mondiale, lo Speciale MotoGP in omaggio con Corriere dello Sport-Stadio
Solo sabato 12 settembre in edicola trovi in omaggio lo speciale dedicato al GP di San Marino
La MotoGP accende Misano e Corriere dello Sport-Stadio porta i suoi lettori nel cuore di uno degli appuntamenti più attesi del Mondiale. Un approfondimento per vivere da vicino il Gran Premio, con interviste ai protagonisti, analisi e contenuti dedicati.
“Misano Mondiale” è in omaggio, solo sabato 12 settembre, con Corriere dello Sport-Stadio.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS