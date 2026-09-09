Misano Mondiale, lo Speciale MotoGP in omaggio con Corriere dello Sport-Stadio

La MotoGP accende Misano e Corriere dello Sport-Stadio porta i suoi lettori nel cuore di uno degli appuntamenti più attesi del Mondiale. Un approfondimento per vivere da vicino il Gran Premio, con interviste ai protagonisti, analisi e contenuti dedicati.



“Misano Mondiale” è in omaggio, solo sabato 12 settembre, con Corriere dello Sport-Stadio.