Marquez domina le libere del Gran Premio di San Marino: Bezzecchi terzo
Marc Marquez domina la prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino. Il pilota della Ducati, che aveva recentemente smentito le voci su un suo possibile ritiro, ha fatto registrare il tempo di 1'31"468, precedendo di 60 millesimi Marco Bezzecchi. L'azzurro ha chiuso con il secondo tempo davanti allo spagnolo del team Trackhouse Raul Fernandez (+0"133).
Martin chiude ottavo, male Bagnaia
Prova incolore per il leader della classifica mondiale Jorge Martin, che ha chiuso con l'ottavo tempo a 0"267 da Marquez. Ancora peggio ha fatto Pecco Bagnaia, che ha chiuso in diciottesima posizione a quasi un secondo dal leader (+0''993). Ancora assenti Ogura e Vinales, con quest'ultimo sostituito da Pol Espargaro.
Gran Premio di San Marino, i prossimi appuntamenti
Il Gran Premio di San Marino inizierà ad entrare nel vivo nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 settembre, quando (a partire dalle ore 15:00) andranno in scena le pre-qualifiche, che andranno a stabilire i primi dieci piloti che si qualificheranno per la Q2 di sabato, giorno in cui (oltre a stabilire la pole) andrà in scena anche la Sprint Race. Domenica 13 settembre è invece in programma il Gran Premio, a partire dalle 14:00.
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