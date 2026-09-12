MotoGp a Misano: come vedere in tv e in streaming la gara Sprint

Tutto pronto per il Gran Premio di San Marino di MotoGp in programma a Misano. Oggi, sabato 12 settembre, verranno assegnati i primi punti del week end con la gara Sprint, che vedrà come protagonisti annunciati il leader della classifica Jorge Martin, Marc Marquez (che ha ridotto a 19 punti il distacco dalla vetta), Marco Bezzecchi, che correrà in casa ed è attualmente terzo con 232 punti. Riflettori puntati anche su Pecco Bagnaia, che spera in un weekend positivo dopo i recenti risultati.

Gran Premio di San Marino, orario della gara Sprint

Le qualifiche e la gara Sprint del Gp di San Marino di MotoGp andranno in scena oggi, sabato 12 settembre. In mattinata verrà stabilita la griglia di partenza, mentre la gara andrà in scena a partire dalle ore 15:00.

Gran Premio di San Marino, come vedere la gara Sprint in tv e streaming

La gara Sprint del Gran Premio di San Marino sarà trasmessa in diretta e in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e per gli abbonati sui canali SkySport e in streaming sull'app SkyGo e Now.