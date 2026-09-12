Bezzecchi da urlo: pole position e record della pista a Misano 

E' di Marco Bezzecchi la pole position della classe MotoGp nel Gran Premio di San Marino. Il pilota dell'Aprilia ha chiuso le prove con il miglior tempo e ha fatto segnare il nuovo record della prista di Misano, fermando il cronometro a 1.29"982. Al suo fianco ci sarà Marc Marquez, che dopo aver dominato le libere, si è accontentato del secondo tempo in pista.