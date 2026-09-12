Bezzecchi da urlo: pole position e record della pista a Misano
E' di Marco Bezzecchi la pole position della classe MotoGp nel Gran Premio di San Marino. Il pilota dell'Aprilia ha chiuso le prove con il miglior tempo e ha fatto segnare il nuovo record della prista di Misano, fermando il cronometro a 1.29"982. Al suo fianco ci sarà Marc Marquez, che dopo aver dominato le libere, si è accontentato del secondo tempo in pista.
Di Giannantonio in seconda fila, delude Bagnaia
Chiuderà la prima fila la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer. In seconda fila ci saranno Fabio Di Giannantonio con la sua Ducati VR46 e il leader del mondiale Jorge Martin. Con loro anche l'Honda di Luca Marini. E' rimasto fuori dalla Q2 Francesco Bagnaia, che partirà 14/o nella Sprint del pomeriggio e nel Gran Premio di domani.
Bezzecchi, 13esima pole in MotoGpPer Marco Bezzecchi (che partira in pole anche nella gara Sprint) si tratta della tredicesima pole position conquistata nella classe regina del motociclismo: la quarta in questa stagione e settima per il team Aprilia ufficiale. La terza fila sarà occupata da Pedro Acosta (Ktm), Frando Morbidelli (Ducati VR46) e Alex Marquez (Ducati Gresini). In quarta partiranno Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Johann Zarco (Honda Lcr) e Pol Espargaro (Ktm Tech3).
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