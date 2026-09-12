Marquez beffa Bezzecchi nella Sprint a Misano: Marc rimonta sempre di più nel Mondiale

Lo spagnolo imprendibile si prende la vittoria nella gara corta. Arrivano così altri punti per la lotta al titolo: Martin è nel mirino

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Pubblicato il 12.09.2026, 15:28

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Marc Marquez vince la Sprint Race del GP di Misano. Lo spagnolo, partito dalla seconda posizione, ha preso subito il comando della corsa già nel corso del primo giro e da quel momento non ha più lasciato la testa, andando a conquistare una vittoria pesantissima anche in ottica Mondiale.

Marquez vince a Misano: Bezzecchi solo secondo. Bagnaia lontano

Alle spalle dello spagnolo grande prestazione delle due Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, rispettivamente secondo e terzo al traguardo. La casa di Noale piazza così due moto sul podio, ma non riesce a fermare Marquez, protagonista assoluto della Sprint sul circuito romagnolo. Appena fuori dal podio si piazza Fabio Di Giannantonio, quarto al termine di una buona gara. Alle sue spalle chiude Alex Marquez, quinto, mentre Pedro Acosta completa la top 6. Giornata decisamente più complicata per Pecco Bagnaia, che non riesce a inserirsi nella lotta per le prime posizioni e conclude la Sprint Race solamente al 13° posto, fuori dalla zona punti. Il successo permette a Marc Marquez di compiere un altro passo importante nella classifica del Mondiale. Lo spagnolo sale infatti a soli 14 punti dal leader Jorge Martin, mentre Bezzecchi resta pienamente in corsa a 22 lunghezze dalla vetta. Domani alle 14 la gara lunga.

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