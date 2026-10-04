Marquez show a Motegi: vince davanti a Martìn e infiamma il Mondiale. Terzo Bezzecchi

Gp di Motegi, l'ordine di arrivo

Marco Bezzecchi ha chiuso il podio, piazzandosi in terza posizione e resistendo al ritorno di Andrea Bastianini, che ha completato il giro più veloce della gara. Le due Aprilia del team Trackhouse hanno chiuso al quinto e al sesto posto, con Fernandez che ha preceduto Ogura. Settimo tempo per Acosta, che ha preceduto Bagnaia, ottavo sul traguardo. Al nono posto si è piazzato Aldeguer, mentre decimo è arrivato Marini.

La gioia di Marquez: "Non era facile"

"Era importante fare questi punti qui a Motegi e sono quindi davvero contento". Queste le parole di Marc Marquez al termine del Gran Premio del Giappone. "La gara è stata dura, stavo dietro a Jorge ma sapevo che passandolo sarei riuscito conquistare la vittoria - ha aggiunto il pilota spagnolo della Ducati -. Lui ha cercato di riprendermi ma ho alzato un po' il ritmo e ho chiuso la gara in tranquillità".