Marquez show a Motegi: vince davanti a Martìn e infiamma il Mondiale. Terzo Bezzecchi
Marc Marquez trionfa in Giappone. Dopo il successo nella gara Sprint, il motociclista della Ducati si è imposto anche nel Gran Premio di Motegi, chiudendo davanti a Martin e dando un vero e proprio scossone alla classifica generale. Marquez si trova ora a soli due punti di distacco dal leader della graduatoria, riaprendo il Mondiale.
Gp di Motegi, l'ordine di arrivo
Marco Bezzecchi ha chiuso il podio, piazzandosi in terza posizione e resistendo al ritorno di Andrea Bastianini, che ha completato il giro più veloce della gara. Le due Aprilia del team Trackhouse hanno chiuso al quinto e al sesto posto, con Fernandez che ha preceduto Ogura. Settimo tempo per Acosta, che ha preceduto Bagnaia, ottavo sul traguardo. Al nono posto si è piazzato Aldeguer, mentre decimo è arrivato Marini.
La gioia di Marquez: "Non era facile""Era importante fare questi punti qui a Motegi e sono quindi davvero contento". Queste le parole di Marc Marquez al termine del Gran Premio del Giappone. "La gara è stata dura, stavo dietro a Jorge ma sapevo che passandolo sarei riuscito conquistare la vittoria - ha aggiunto il pilota spagnolo della Ducati -. Lui ha cercato di riprendermi ma ho alzato un po' il ritmo e ho chiuso la gara in tranquillità".
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