MotoGp Malesia, Acosta trionfa in Gara Sprint: Marc Marquez allunga in classifica

Il Gran Premio della Malesia, diciannovesimo appuntamento con il Mondiale della Motogp entra nel vivo, con le prove ufficiali e la Gara Sprint, che ha già regalato un piccolo scossone alla classifica generale. Ad aggiudicarsi la prova è stato Pedro Acosta , che ha preceduto sul traguardo Marc Marquez e Bezzecchi, che ha chiuso con il terzo tempo. Quarta posizione per Ogura, davanti a Digiannantonio, Bagnaia, Binder, Moreira e Bastianini.

Marquez allunga in classifica

Particolarmente significativo il secondo posto di Marc Marquez, che allunga il suo vantaggio in classifica generale. Ora lo spagnolo si trova a + 19 su Martin (infortunato) e aumenta a 52 punti il vantaggio su Bezzecchi. "Queste sono quelle gare in cui puoi fare errori, sapevo di avere il passo. Non volevo essere davanti, sono stato calmo, ho preso qualche rischio ma soprattutto qualche punto", ha detto Marquez al termine della gara.

Alex Marquez in pole position

Le prove si erano concluse con la pole position di Alex Marquez, che ha preceduto (+0"070) il fratello Marc. L'ultima pole position dello spagnolo risaliva al Gran Premio di Barcellona del 2025. Terzo posto per Pedro Acosta. La seconda fila sarà completata da Ogura, Bezzecchi (che ha chiuso con il quinto tempo) e Di Giannantonio. Settimo Bastianini, davanti a Zarco e Morbidelli. Decimo tempoi per Pecco Bagnaia.