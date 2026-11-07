Marquez tocca Bezzecchi e lo fa cadere, nessuna penalità e rabbia dopo la Sprint: "Mi sono rotto il ca**o" VIDEO

Contatto tra lo spagnolo e il pilota azzurro, che cade a terra e reagisce: "Mi sono stancato di sabati così..."
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2 min

Pubblicato il 07.11.2026, 19:13

Scitille tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi nel corso della gara Sprint in Qatar. Nel corso del quarto dei dieci giri, c'è stato un contatto tra i piloti della Ducati e dell'Aprilia, che si stavano contendendo la leadership della gara. Lo scontro ha portato alla caduta del pilota italiano. 

La dinamica dell'incidente

Lo spagnolo ha iniziato la curva in testa, ma si è allargato leggermente, permettendo a Bezzecchi di buttarsi all'interno e di cercare il sorpasso. Il campione del mondo si è rimesso in traiettoria, portandosi sulla stessa linea del pilota Aprilia, che è caduto a terra, mentre Marquez è riuscito a restare in piedi e a chiudere la gara in testa. 

La reazione di Bezzecchi: "Mi sono rotto il c...."

“Non lo so cosa è successo - ha detto Marquez a fine gara - io ero davanti, non ho fatto nulla di strano in quella curva. Semplicemente Bezzecchi, penso, era mezzo secondo più forte di me al giro. Non lo so se si aspettava che io fossi lì, quando ha cercato di passarmi all'interno. Ma io alla curva 1 stacco tardi e vado un po' lungo. Poi torno, faccio il pick-up della moto. E se guardate le immagini dall'elicottero, vedrete che la mia traiettoria è uguale, sia quando sono da solo sia quando c'è un altro pilota. Il contatto c'è stato sì, si è aperto tutto il mio airbag”. Decisamente diverso il tono di Bezzecchi: “Come volete che la veda? Ho cercato di fare la mia linea, Marquez si era allargato un po’, io ho fatto la mia linea, ma dopo il contatto per terra c’ero io. Purtroppo mi sono anche un po’ rotto il c... di fare dei sabati così. Alla fine, per una roba o per l’altra, la Sprint non mi viene come vorrei”

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