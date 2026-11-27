"Questa sarà la mia ultima gara in MotoGP". Dopo aver conquistato il suo decimo titolo del mondo, Marc Marquez ha annunciato l'addio alle corse. Poco prima della partenza del primo turno di prove libere del Gran Premio di Valencia, lo spagnolo ha mostrato una serie di cartelli, che annunciavano la volontà di concludere la sua carriera.

Marquez dice stop: la dedica ai tifosi

Marquez ha prima mandato un bacio a tutti i suoi fans, poi ha dedicato una frase, divisa in una serie di cartelli mostrati alla telecamera: "Ne parleremo dopo, ma prima a grazie a tutti quelli che sono stati parte di questo viaggio. Spero che vi siate divertiti quanto l’ho fatto io. Questa sarà la mia ultima gara in MotoGP. Abbiamo fatto la storia".

Marquez, l'addio dopo Federica Brignone

Da tempo si rincorrevano voci su un possibile addio del pilota spagnolo alle corse. Dopo aver conquistato il decimo titolo mondiale di MotoGp, Marquez ha detto basta. Per il mondo dello sport si tratta del secondo addio ravvicinato di un fuoriclasse assoluto, dopo quello di Federica Brignone, che pochi giorni fa ha deciso di concludere la sua carriera.