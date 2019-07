Quartararo: "Yamaha perfetta per me, guido come Lorenzo"

ROMA - "La Yamaha si adatta perfettamente al mio stile di guida e io cerco di avere uno stile pulito, un po' come Jorge Lorenzo". Fabio Quartararo spiega così le ottime performance registrate in questa sua prima parte di stagione in MotoGP in sella alla Yamaha del team Petronas. Fin dalle prime gare 'El Diablo' è riuscito a imporsi nella classe regina e il segreto è l'adattamento alla sua Yamaha: "È una moto con cui devi avere uno stile di guida fluido - ha commentato il francese in un'intervista rilasciata ai tedeschi di Speedweek - Ricordo che Jorge Lorenzo guidò in questo mondo la Yamaha e vinse molte gare. Poi per essere veloce in MotoGP hai bisogno anche di buoni meccanici, un buon team: una sorta di famiglia".

La pressione dei migliori

L'esordio in Moto3 a 15 anni e 341 giorni e i grandi risultati registrati nelle settimane successive hanno creato tanta attesa e pressione in Quartararo tanto che il francese è stato paragonato a Marc Marquez: "Quando la gente ha iniziato a paragonarmi a Marquez avevo solo 16 anni. Penso ci sia stata troppa pressione che mi ha creato troppo stress - ha commentato Quartararo senza dimenticare l'episodio sfortunato - Poi mi sono rotto la caviglia e ho perso sei gare. In quelle stagioni complicate ho acquisito esperienza imparando a prendere sempre qualcosa di positivo dai momenti negativi".