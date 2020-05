Ducati, Petrucci rivela: "Nel 2014 avevo deciso di smettere"

Nel frattempo il pilota della Ducati è diventato una certezza per la top class, anche se nella scorsa stagione non ha ottenuto risultati di rilievo. In carriera, però, spicca una vittoria che per l'italiano non è sufficiente per lasciare il segno nel Motomondiale: "Volevo sentirmi più soddisfatto durante la mia vita e ancora non lo sono. Ho vinto una gara ma non è il mio sogno, voglio vincere di più e sono qui per questo motivo. Se non ci pensassi, allora avrei già smesso".