MotoGp, nuove regole sulla bandiera rossa: cosa cambia

ROMA - Il sito ufficiale del Motomondiale ha comunicato il nuovo regolamento da applicare in caso di bandiera rossa. Se in precedenza una gara veniva interrotta, il risultato finale veniva infatti stabilito considerando l'ordine di arrivo nel momento in cui tutti i piloti avevano attraversato per l'ultima volta la linea del traguardo. Se un pilota o più avevano mezzo giro di svantaggio oppure erano doppiati, per loro si prendeva in considerazione il giro precedente. In questi casi, eventuali cambiamenti di posizione nell'ultimo giro del leader erano irrilevanti. Ora invece, si legge nel comunicato, "il risultato di una gara con bandiera rossa verrà determinato con l'ordine di arrivo alla linea del traguardo prima che la bandiera rossa venisse segnalata".