MotoGp a Sepang fino al 2024: rinnovato il contratto con il Gp della Malesia

Le parole di Ezpeleta

Il numero uno di Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha commentato così il nuovo accordo: "Siamo molto felici di confermare che il Gran Premio della Malesia rimarrà in calendario almeno fino al 2024. La Malesia è un mercato vitale per la MotoGp ed è un piacere correre a Sepang e testimoniare l'incredibile passione di questi tifosi. Siamo ansiosi di tornare a correre qui. Petronas? Non ci può essere title sponsor migliore, un marchio iconico per il nostro sport". L'ultimo anno di corse in Malesia fu il 2019: a vincere allora fu Maverick Vinales sulla Yamaha, seguito da Marquez (Honda) e Andrea Dovizioso (Ducati).