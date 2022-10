Simoncelli immortale: 14 anni fa il titolo in 250

ROMA - Sono passati ben 14 anni da quando Marco Simoncelli conquistò il titolo in 250. Il "Sic" rimane una di quelle figure mitiche, capace di scrivere pagine indimenticabili del motociclismo. Una di queste porta la data del 19 ottobre 2008: sono passati infatti 14 anni esatti da quando "Super Sic" vinse il suo primo e unico Mondiale, quello della 250 nel 2008. Una stagione magica, la sua, fatta di sei vittorie che lo portarono sul tetto del mondo della categoria della quarto di litro, anticamera per la MotoGP.

Simoncelli e quel titolo mitico

Con quel terzo posto di Sepang Marco si laureava campione del mondo 250 con una gara d’anticipo, davanti ad Alvaro Bautista, entrando fra i big delle due ruote e iniziando a scrivere la propria storia fatta di successi e condita da una guida sempre al limite. Un segno del destino quella vittoria, ottenuta sulla pista dove, qualche anno dopo, avrebbe perso la vita in un terribile incidente in pista, la stessa sulla quale un altro italiano, Francesco Bagnaia, potrebbe festeggiare il suo primo titolo mondiale, stavolta in MotoGP, compiendo la stessa grande impresa - seppur in uan categoria diversa - che rese immortale Simoncelli.