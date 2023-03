Oliveira e la frase furiosa a Marquez dopo l'incidente: "Se uno ha un problema...."

Oliveira e la rabbia dopo l'incidente: "Problemi al freno? Non ci credo"

Anche l'umore della "vittima" Oliveira è nerissimo. Sognava di riuscire a vincere un'altra gara davanti al proprio pubblico cominciando la stagione alla grande nella sua Portimao, in sella alla nuova Aprilia del team RNF. Un debutto da urlo rovinato al terzo giro dalla folle manovra di Marc Marquez che ha centrato in pieno la sua moto, trascinandolo giù. Per il portoghese l'unica buona notizia è che sono state escluse fratture. "Ho preso una botta bella forte", ha detto il pilota. "La dinamica dell'incidente è stata strana, Marquez si è lanciato da troppo lontano, era oltre il limite, non c’è altro da dire: ha evitato Martin, ma in questo modo ha centrato me. Non credo che la sua moto abbia avuto problemi tecnici perché quando un pilota ha un problema al freno, allora frena prima", ha concluso visibilmente amareggiato.