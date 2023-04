MotoGP, Bagnaia: "Forse meglio essere più lenti per evitare cadute"

ROMA - "Abbiamo la moto migliore, ma se poi cado e non conosco il motivo è inutile. Forse sarebbe meglio essere un po' più lenti e riuscire a capire tutto nel miglior modo possibile". Il campione in carica di MotoGP, Francesco Bagnaia, parla così dopo un avvio di stagione caratterizzato da un successo e ben due cadute nei GP di Argentina e delle Americhe, che gli sono costate la leadership del Mondiale, attualmente occupata da Marco Bezzecchi. Il pilota Ducati, però, sa di avere le carte in regola per ribaltare subito la situazione nella sessione di gare sui circuiti europei.