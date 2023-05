Miller la spunta sul filo, KTM in testa alla FP1 di Le Mans

ROMA – Jack Miller su KTM conquista la prima posizione nella FP del gran premio di Le Mans, al termine di una sessione che ha visto continui stravolgimento di classifica. Seconda la Ducati di Luca Marini, terza l’altra KTM di Binder. Bagnaia, a lungo in testa, chiude in decima posizione. Fuori dai primi 10 sia Marc Marquez sia Quartararo. 19esimo Danilo Petrucci, al suo ritorno in MotoGP al posto di Enea Bastianini