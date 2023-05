MotoGP, Miller e KTM avanti anche nelle FP2 a Le Mans. Bagnaia in extremis

ROMA – Il pomeriggio di Le Mans conferma quanto già visto in mattinata, con la seconda sessione di prove libere che ribadisce il primato di Jack Miller e della KTM, capace di imporsi ancora una volta dopo la sessione mattutina. Podio immutato anche nella FP2, con la Ducati di Luca Marini che segue a ruota, al secondo posto, e l'altra KTM di Brad Binder a chiudere il podio. Invariata anche la posizione del campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia, che grazie al decimo posto conquistato in extremis entra nella Q2.