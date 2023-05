MotoGP, Bezzecchi strizza l’occhio alla Ducati ufficiale per il 2025

ROMA – Marco Bezzecchi guarda al team factory Ducati . Il pilota riminese, protagonista di uno straordinario inizio di stagione, conferma le grandi qualità già mostrate sin dai tempi dell’ Academy Valentino Rossi . E ora, con le prestazioni messe in mostra in sella alla Mooney VR46 motorizzata Ducati , punta al grande salto. Magari già nel 2025 . Prima però c’è da superare il rinnovo di un contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Contratto che verrà rinnovato quasi sicuramente.

MotoGP, Bezzecchi: “Mai pensato di andare via”

“Non ho mai pensato di andare via da qui”, ha detto Bez nei giorni scorsi, lasciando intendere che il prolungamento dell’accordo con il team Mooney sia solo una formalità. Ma è quell’attenzione mostrata al team ufficiale che fa capire la volontà di salire di livello. E a breve termine: “I team ufficiali sono un passo avanti in MotoGP – Ha precisato Bezzecchi - sogno di essere un campione del mondo. Se sono in grado di vincere in questa squadra, non mi interessa se è ufficiale o meno… Ma essere in una squadra ufficiale è qualcosa di veramente bello“. Bastianini e Bagnaia sono avvisati…