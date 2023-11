Espargarò e Oliveira, spaventoso incidente nella Sprint Race: dure conseguenze per entrambi

Brutte notizie per l'Aprilia. Durante la Sprint Race del Gran Premio del Qatar , Aleix Espargarò è stato protagonista di una brutta caduta. Lo spagnolo ha trascinato con se anche Enea Bastianini e Miguel Oliveira. I canali social della MotoGP hanno pubblicato un comunicato, per comunicare il loro stato di salute.

Espargarò e Oliveira: le condizioni dopo l'incidente

Espargarò ha infatti subito una lieve frattura alla testa del perone della gamba sinistra. La sua presenza nella gara di domani resta in forte dubbio. Il team medico lo riesaminerà prima del Warm Up. Più grave il problema per Oliveira, dichiarato unfit per la gara di domani a causa della frattura della scapola destra. Al contrario di Espargarò, il lusitano è stato anche trasportato in ospedale per ulteriori controlli.