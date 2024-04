Dovizioso, post dall'ospedale dopo la caduta. E Valentino Rossi commenta

FIRENZE - Grande spavento per Andrea Dovizioso che ha postato un messaggio sui social per rassicurare i suoi i tifosi dal letto dell'ospedale Careggi di Firenze, dove è stato trasportato in in elisoccorso in seguito alla caduta dalla sua moto nella pista da cross nell'aretino (a Terranuova Bracciolini) dove si stava allenando.