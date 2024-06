Marquez in Ducati, Pernat: "Bagnaia? Non contento di avere Marquez"

Intervenuto a "Tutto Sport", sulle frequenze di Radio Cusano Campus, Carlo Pernat (manager di Enea Bastianini) ha parlato del passaggio di Marc Marquez in Ducati ufficiale: "Ognuno è libero di seguire la sua strategia. La domanda che mi faccio io è questa: Ducati aveva optato per un piano nel dopo Dovizioso, relativo alla linea verde, ma ora vale la pena sacrificare giovani come Martin e Bastianini per un otto volte campione del mondo ma di 32 anni? E’ una domanda che ci si fa; io non sono d’accordo". Continua Pernat: "La decisione di portarlo in Ducati accanto a Bagnaia mi sembra sia stata un po’ obbligata per alcune dichiarazioni di Marquez, quando ha detto di non voler andare a Pramac; ha spinto la Ducati praticamente a prenderlo, ma così mandi all’aria la politica dei giovani che adesso non hai più. Anche perchè Bagnaia non è contento di avere Marquez, ho l’impressione che possa uscire un muro tra i due. Non sarà facile gestirli, ci vorrà tanta forza da parte di Ducati. Io non avrei rotto l’equilibrio tra Enea e Pecco". Sul futuro di Bastianini: "Lui ha un pre accordo firmato con KTM, la prossima settimana avrete la notizia che dovrà dare la casa. Ma abbiamo già un accordo".