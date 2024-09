MotoGp, a Misano storica prima fila tutta italiana: pole Bagnaia davanti a Morbidelli e Bezzecchi

La soddisfazione di Bagnaia dopo la pole position

"Sono senza parole per questo risultato - afferma Francesco Bagnaia al termine delle qualifiche - la mia squadra, il mio preparatore e il mio fisioterapista hanno fatto tutti un ottimo lavoro. E’ bellissimo essere in prima fila con altri due piloti dell'Academy: ci alleniamo tutti molto su questa pista. Quando riesco ad andare in moto fortunatamente riesco a non pensare al dolore. La moto sta lavorando perfettamente, ma questo pomeriggio la Sprint non sarà facile. Con la gomma soft la moto é molto più nervosa, e tende ad avere movimenti più aggressivi".