Fabio Di Giannantonio operato alla spalla: condizioni e tempi di recupero del pilota

Operazione alla spalla per Fabio Di Giannantonio , che sarà costretto a rimanere ai box fino alla fine del 2024 per smaltire l'infortunio alla spalla riportato in Austria , dopo la violenta caduta. Si rivedrà in sella alla Ducati del VR46 Racing Team soltanto a febbraio 2025.

MotoGp, operato Fabio Di Giannantonio: i tempi di recupero

Fabio Di Giannantonio, tra i grandi protagonisti del Motomondiale, è stato operato nella mattinata odierna alla spalla sinistra, dopo la lesione figlia della caduta ad alta velocità nel corso del GP d’Austria. Intervento eseguito e perfettamente riuscito presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma, sotto la guida del Professor Alessandro Castagna, assistito dal dottor Enrico Ceccarelli. Utilizzata, per l'occasione, una tecnica artroscopica per stabilizzare l’articolazione. Tempi di recupero che si aggirano intorno ai tre mesi, con il ragazzo che sarà dimesso già domani dalla clinica capitolina.

"Tutta la squadra - si legge nella nota emessa dalla Ducati del VR46 Racing Team - manda i migliori auguri a Fabio per una rapida guarigione, con l’obiettivo di rivederlo in pista al massimo della forma fisica in occasione del primo test della stagione 2025, programmato dal 5 al 7 febbraio al Sepang International Circuit". Andrea Iannone sarà chiamato a sostituire Di Giannantonio in sella alla Ducati del VR46 Racing Team a Sepang, in Malesia, per la penultima gara della MotoGp 2024.