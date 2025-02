Martin ancora ko, nuovo intervento chirurgico: quanti Gp salterà e chi lo sostituirà in Thailandia

MADRID (SPAGNA) - Un inizio di stagione senza pace per Jorge Martin, passato in estate dalla Prima Pramac all'Aprilia e al quale il numero uno che spetta al campione del mondo in carica non sembra portare fortuna. Dopo la caduta nella prima giornata di test a Sepang, in cui aveva rimediato una frattura alla mano destra e fratture al piede sinistro (con tanto di intervento chirurgico a Barcellona e pre-season interamente saltata), lo spagnolo sarà infatti costretto a fare da spettatore nel primo Gp della stagione, in programma nel weekend (28 febbraio-2 marzo) in Thailandia.