Thailandia, prima pole stagionale per Marc Marquez: Bagnaia terzo

Lo spagnolo, sei volte campione del mondo nella classe regina, ha chiuso in testa, davanti al fratello minore Alex Marquez (Ducati-Gresini) e al compagno di squadra Francesco Bagnaia (Ducati), in prima fila nel GP inaugurale della stagione 2025.

Altri tre italiani tra i primi dieci

Al quarto posto Jack Miller (Yamaha Pramac), che precede Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), Pedro Acosta (KTM), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Marco Bezzecchi (Aprilia). Nono tempo per Franco Morbidelli con la Ducati VR46: il pilota italiano è stato penalizzato di tre posizioni in griglia. In decima posizione partirà invece Fabio Quartararo con la Yamaha.