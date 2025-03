Moto Gp, Marc Marquez trionfa in Thailandia: Bagnaia terzo

BURIRAM (THAILANDIA) - Marc Marquez si aggiudica il primo appuntamento del Mondiale di MotoGp, arrivandoil testa sul traguardo del Chang International Circuit ai Buriram, in Thailandia e precedendo il fratello Alex e Pecco Bagnaia , che ha chiuso al terzo posto davanti a Morbidelli, quarto. La gara ha vissuto un testa a testa emozionante tra i due fratelli.

Thailandia, l'ordine di arrivo

Marc Marquez, autentico dominatore del weekend, ha subito il sorpasso da Alex al settimo giro, e si è ripreso la vetta al 24esimo. Il pilota della Ducati chiude nel migliore dei modi un fine settimana fantastico, che lo ha portato a conquistare anche la pole position e la gara sprint. Alex Marquez chiude in seconda posizione davanti a Pecco Bagnaia. Al quarto posto Morbidelli, quinto Ogura, mentre Bezzecchi ha chiuso in sesta posizione. Il prossimo Gran Premio si disputerà nel weekend del 15-16 marzo in Argentina, tra due settimane.