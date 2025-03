MotoGp, che siparietto tra Bagnaia e i fratelli Marquez prima di salire sul podio: cosa si sono detti  

"Stavo riprendendo Alex, ma ho dato tutto", con queste parole Pecco Bagnaia ha commentato il terzo posto del Gran Premio della Thailandia, primo appuntamento del Mondiale MotoGp. L'azzurro ha chiuso la sua prova alle spalle dei fratelli Marquez. "Non sono riuscito ad avvicinarmi a sufficienza per provare a superare Alex, poi Marc ha giocato con noi tutta la gara ed è andato in fuga. Speravo nel secondo posto, ma ho fatto del mio meglio". Bagnaia ha chiuso al terzo posto, come nelle prove e nella gara sprint: "Riuscire a fare meglio era impossibile".