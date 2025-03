È nuovamente festa a Cervera, cittadina natale dei fratelli Marquez , ancora una volta protagonisti di questo avvio del Motomondiale 2025 . Dopo Buriram , anche in Argentina la MotoGp è una questione di famiglia tra Marc e il fratellino Alex , che dominano la corsa di Termas de Rio Hondo e si confermano la coppia da battere. Rispetto alla Thailandia, sul podio, dopo oltre mille giorni, ci sale Franco Morbidelli , che vince il duello con un Pecco Bagnaia frustrato dallo strapotere mostrato sin qui dai fratelli spagnoli.

Pecco si perde con Zarco, i Marquez si divertono

Dopo il terzo posto nella Sprint Race dietro i frateli Marquez, Bagnaia opta per una tattica aggressiva già dal semaforo verde. Un lungo su Alex e si ritrova addosso Zarco, che in qualche modo lo manda fuori giri, e che in sella alla Honda chiuderà con un ottimo sesto posto. Morbidelli si prende il terzo posto, mentre Marc sbaglia e lascia strada al fratellino. Si va avanti così, con le schermaglie di famiglia che vedono il fratello maggiore prendersi di prepotenza la vittoria nel finale, mentre alle loro spalle 'Morbido' si tiene dietro 'Pecco', che chiude ai piedi del podio, davanti ad uno straordinario Di Giannantonio.