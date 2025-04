Moto Gp in Qatar, si corre la sprint: orario e dove vederla in tv

ROMA - La Moto GP corre in Qatar sul circuito di Lusail. Prove libere, qualifiche, gara sprint e gara. Tutti appuntamenti da non perdere con Pecco Bagnaia che insegue ancora i fratelli Marquez su un circuito a lui favorevole . Alex Marquez è in testa al Mondiale, il fratello Marc ad un punto. Poi il torinese che cerca un bel risultato subito nella gara corta. Il circuito misura 5,38 km, il rettilineo più lungo misura 1068 metri.

Moto Gp gara sprint, l’orario

Le qualifiche per il GP ci saranno alle ore 14:40. Poi si corre la sprint race che in mette in palio punti fondamentali. L’orario del semaforo verde è fissato per le ore 19.

Gara Sprint Moto GP, dove vederla in tv

Tutte le sessioni di qualifica, gara sprint e gp saranno in onda su Sky Sport. In streaming su Now Tv e SkyGo. In differita in chiaro su TV 8.