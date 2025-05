MotoGp diretta, Sprint Race Silverstone: segui la gara di Bagnaia

17:45

Moto Gp, la classifica piloti dopo la Sprint Race

Lo spagnolo Marc Marquez resta in testa alla classifica piloti con 180 punti, al secondo posto Alex Marquez con 161 punti, al terzo posto Francesco Bagnaia a 124 punti. Seguono in graduatoria altri due italiani con Franco Morbidelli al quarto posto con 85 punti e Fabio Di Giannantonio al quinto posto con 81 punti.

17:35

Silverstone, la felicità di Alex Marquez

“Sono felicissimo di questa prestazione - ammette lo spagnolo commentando il terzo successo stagionale nella Sprint Race - ho fatto tutto bene tranne un errore in fase di partenza. A un certo punto, Marc mi ha superato e ho dovuto riprenderlo. Ma quando lui è andato lungo, ne ho approfittato tenendo il mio passo gara senza fare calcoli”.

17:30

Sprint Race, le parole di Di Giannantonio

“Sono super contento di questa prestazione - ammette il pilota italiano - domani la gara sarà lunga ma posso dirmi soddisfatto di questo podio ottenuto in questa Sprint Race”.

17:24

Sprint Race, vince Alex Marquez!

Lo spagnolo Alex Marquez vince la Sprint Race del MotoGp di Silverstone, alle sue spalle il fratello Marc Marquez. Al terzo posto c'è Fabio Di Giannantonio, al quarto posto Marco Bezzecchi, al quinto c'è Johann Zarco, sesto posto per Francesco Bagnaia, settimo posto per il francese Quartararo.

17:20

Sprint Race, Marc Marquez all'inseguimento

Alex Marquez continua a dominare la Spint Race di Silverstone, Marc Marquez cerca di recuperare il divario: i due spagnoli stanno facendo una corsa a parte rispetto a tutti gli altri piloti

17:18

Sprint Race, battaglia italiana

Fabio Di Giannantonio insidia Pecco Bagnaia e passa Pecco Bagnaia: duello tiratissimo tra i due italiani che si danno battaglia in pista.

17:16

Sprint Race, a metà gara comanda Alex Marquez

Al termine del quinto giro in testa alla Sprint Race c'è lo spagnolo Alex Marquez, alle sue spalle il fratello Marc Marquez, al terzo posto Pecco Bagnaia. Fabio Di Giannantonio è al quarto posto, il francese Quartararo è quinto

17:13

Sprint Race, Di Giannantonio si prende il quarto posto

Il pilota italiano passa Quartararo e ora va all'inseguimento di Pecco Bagnaia, in testa Alex Marquez continua a guidare la corsa tenendo dietro il fratello Marc Marquez.

17:10

Sprint Race, Alex Marquez consolida il vantaggio

Di Giannantonio insidia Quartararo: l'italiano mette alle corde il francese che prova a difendere la quarta piazza: Bagnaia tiene il passo dei due fratelli Marquez che continuano a condurre la Sprint Race

17:08

Sprint Race, Bagnaia al terzo posto

Grande battaglia tra Pecco e Bagnaia e il francese Quartararo: l'italiano strappa il terzo posto al transalpino, Marc Marquez resta al comando insidiato dal fratello Alex Marquez.

17:05

Sprint Race, Marc Marquez in testa

E' iniziata la Sprint Race del Gp d'Inghilterra: al termine del primo giro è in testa Marc Marquez, al secondo posto Alex Marquez, al terzo posto Quartararo, al quarto posto Pecco Bagnaia.

16:59

Sprint Race, si parte!

Tutto pronto in griglia per la partenza della Sprint Race: fra qualche istante tornano a rombare i motori sul circuto di Silverstone, l'italiano Pecco Bagnaia parte dalla prima fila avendo ottenuto il terzo tempo in prova.

16:50

MotoGp, classifica piloti

Lo spagnolo Marc Marquez guida la classifica piloti con 171 punti, al secondo posto c’è il fratello Alex Marquez con 149 punti, al terzo posto l’italiano Francesco Bagnaia con 12 punti. Quarto posto per Morbidelli (85 punti), quintoposto per Di Giannantonio (74 punti), sesto posto per il francese Zarco (72 punti), settimo posto per il connazionale Quartararo (56 punti). Ottavo posto per lo spagnolo Aldeguer (48 punti), nono posto per l’altro iberico Acosta (46 punti), chiude la top10 il giapponese Ogura con 43 punti.

16:35

MotoGp, classifica costruttori

La classifica costruttori vede al comando la Ducati Lenovo (291 punti), al secondo posto Gresini Racing (197), al terzo posto Pertamina Enduro VR46 (159 punti). Quarto posto per Yamaha Monster Energy (79 punti), quinta piazza per la Red Bull KTM Factory (78 punti).

16:25

Sprint Race, le parole di Bagnaia

"Nella Sprint bisognerà spingere da subito tantissimo e verso fine gara si farà sentire il consumo della gomma dietro - afferma Francesco Bagnaia - nella gara lunga di domenica vedremo anche che gomma scegliere per l'anteriore, perché la soft è davvero soft e va presto in crisi. La prima fila è un buon risultato, bisogna esserne consapevoli”.

16:15

Sprint Race, la griglia di partenza

Questa la griglia di partenza della Sprint Race: 1ª fila Fabio Quartararo (Yamaha), Alex Marquez (Ducati Gresini), Francesco Bagnaia (Ducati ); 2ª fila Marc Marquez (Ducati), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Jack Miller (Yamaha Pramac); 3ª fila Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Luca Marini (Honda), Johann Zarco (Honda LCR); 4ª fila Franco Morbidelli (Ducati VR46), Marco Bezzecchi (Aprilia), Alex Rins (Yamaha).

Silverstone