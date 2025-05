Moto Gp, Gran Premio di Gran Bretagna: orario e dove vederlo in tv e in streaming 

ROMA - Missione difficile per Pecco Bagnaia sul circuito di Silverstone. Ieri dominio dei fratelli Marquez nella Sprint: Alex primo davanti a Marc. Il torinese invece è solo sesto sul traguardo della gara breve. Ma oggi parte dalla terza casella, per il Gp si aspetta un’altra prestazione. Bene ieri anche Di Giannantonio e Bezzecchi, rispettivamente terzo e quarto.

Gp di Gran Bretagna, l’orario della gara

Il Gp sul circuito di Silverstone è in programma oggi, domenica 25 maggio, alle ore 14. Prima fila composta da Quartararo, Alex Marquez e Bagnaia. Seconda fila con Marc Marquez, Aldeguer e Miller.

Gp di Gran Bretagna, dove vederlo in tv e in streaming

Il Gp sarà in diretta alle ore 14 su Sky Sport e in chiaro su Tv8. In streaming sarà visibile sulla piattaforma di NowTv.