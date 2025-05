MotoGp, Gran Premio di Aragon: gare, orari e dove vederlo in tv e in streaming

ROMA - Dopo Silverstone ecco Aragon. Il motomondiale fa tappa in Spagna nel weekend 6-8 giugno. Appuntamento importante prima di correre al Mugello, l’attesissimo Gp italiano in programma due settimane dopo. Sarà ancora sfida tra i fratelli Marquez e Pecco Bagnaia. Lo scorso anno doppietta Marc Marquez, sia alla sprint che nella gara. Anche in questa stagione è prevista sia la gara breve (il sabato), che quella lunga (la domenica).