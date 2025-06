Aprilia Racing e Liffo: nasce una partnership all'insegna dell'innovazione e dell'eccellenza italiana

Aprilia Racing , iconico brand italiano sinonimo di performance e avanguardia su due ruote, e Liffo , il primo robot guidato dall'intelligenza artificiale che cucina in totale e assoluta autonomia unendo tecnologia, design e sostenibilità, annunciano una nuova partnership strategica che celebra l’eccellenza del Made in Italy e una visione comune dell’innovazione.

Quella tra Aprilia Racing e Liffo è una collaborazione inedita ma profondamente coerente costruita su valori e obiettivi comuni: entrambi i brand condividono una cultura progettuale basata su tecnologia ed innovazione d’avanguardia, libertà di espressione e design funzionale. Due mondi – la moto e la cucina – che si incontrano grazie a una passione condivisa per la qualità, l'ingegno e l’identità italiana. La partnership si concretizzerà in iniziative co-branded, con la presenza di Liffo a tutte le tappe del motomondiale 2025 e la produzione di contenuti ispirazionali che metteranno in dialogo il mondo della velocità e quello della convivialità, la passione per la tecnica e quella per il buon vivere.

Nell’hospitality di Aprilia, verranno organizzati degli esclusivi live cooking show di LIFFO per testare dal vivo le enormi potenzialità di questo prodotto unico nel suo genere. Aprilia Racing incarna l’eccellenza italiana unendo esperienza nel motorsport, innovazione e stile in ogni dettaglio. Liffo rivoluziona la cucina con un robot intelligente che cucina in totale e assoluta autonomia, liberando tempo prezioso per chi lo utilizza. Nessuna supervisione, nessuna assistenza: basta scegliere il piatto, e Liffo lo prepara da solo, con qualità e precisione, nel pieno rispetto del gusto italiano.

“Collaborare con Aprilia Racing significa affermare con orgoglio i valori che ci guidano ogni giorno: innovazione dirompente, cura per il dettaglio e spirito italiano”, dichiara Massimiliano Delsante, ideatore di LIFFO, founder e co-CEO di Robomagister la società emiliana che lo produce. “Siamo entusiasti di questo viaggio che unisce due icone, ciascuna a modo suo rivoluzionaria”.

Nelle parole di Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, "La partnership con LIFFO rappresenta una sinergia tra due realtà italiane che incarnano l’eccellenza nei rispettivi settori. Siamo contenti di unire la nostra visione a quella di LIFFO, con cui condividiamo valori basati sull’innovazione tecnologica e la valorizzazione del Made in Italy”. Il debutto ufficiale della collaborazione è avvenuto in occasione della tappa di Le Mans, dove Liffo ha cucinato durante tutto il weekend per il team e per gli ospiti di Aprilia Racing.

Inoltre, grazie al concorso “Vinci la MotoGP con Liffo”, i fan delle due ruote ed appassionati di cucina avranno la possibilità di partecipare alla tappa di settembre. Chi pre ordinerà LIFFO dal 29 maggio al 15 luglio, parteciperà all'estrazione di 3 pass paddock Aprilia per il Gran Premio di Misano.