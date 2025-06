Qualifiche diretta MotoGp Aragon: segui Bagnaia e gli altri

Le prime prove libere hanno già dato un verdetto: ancora una volta Marc Marquez è l’uomo da battere. Ad Aragon la lotta per la pole, poi alle 15 la gara Sprint. Livello altissimo dello spagnolo numero 93. L’unico a provare a tenere il passo è il fratello Alex. Sempre in difficoltà Pecco Bagnaia. Tutti gli aggiornamenti.

10:08

Moto Gp Aragon, tutti gli orari

Si va in pista alle 10.10 per le FP2, alle 10.50 per le qualifiche e alle 15 per la gara Sprint. Domani la gara alle 14.

10:07

Marc Marquez, un rapporto speciale ad Aragon

Marc Marquez qui ha vinto per sette volte tra Moto2 e MotoGP. Quattro trionficonsecutivi dal 2016 al 2019 guidando la Honda. L’anno scorso firmò la prima vittoria in sella alla Ducati e interruppe un digiuno di successi lungo 1043 giorni.

10:02

MotoGp Aragon, il via alle qualifiche

Due giorni ricchi di adrenalina ed emozioni. Alle 10:50 il via alle qualifiche, poi alle 15 la gara Sprint per i primi punti del weekend. Domani la gara lunga. Tutti contro Marc Marquez.

Aragon - Spagna