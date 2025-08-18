Bagnaia, il mal di Ducati e l’incognita futuro: c’era una volta un campione del mondo  

Non c’è pace per Francesco Bagnaia. Il ritorno della MotoGP dopo la pausa estiva avrebbe dovuto coincidere con la “rinascita” dopo una prima parte di stagione in ombra. Invece, i problemi sono rimasti e, anzi, si sono fatti ancora più grandi, lasciando spazio a malumori e sospetti. Succede quando da inizio anno va tutto storto mentre il tuo compagno di box, al primo anno sulla Ducati ufficiale, &egrav