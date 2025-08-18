Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Bagnaia, il mal di Ducati e l’incognita futuro: c’era una volta un campione del mondo  

In Austria, altro weekend nerissimo per Pecco. Tra richieste di spiegazioni e blocchi psicologici, quante crepe con il team
Bagnaia, il mal di Ducati e l’incognita futuro: c’era una volta un campione del mondo  © Getty Images
Roale
1 min

Non c’è pace per Francesco Bagnaia. Il ritorno della MotoGP dopo la pausa estiva avrebbe dovuto coincidere con la “rinascita” dopo una prima parte di stagione in ombra. Invece, i problemi sono rimasti e, anzi, si sono fatti ancora più grandi, lasciando spazio a malumori e sospetti. Succede quando da inizio anno va tutto storto mentre il tuo compagno di box, al primo anno sulla Ducati ufficiale, &egrav

