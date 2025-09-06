MotoGp, la Ducati vince il Mondiale costruttori e segna un nuovo record

Per la sesta volta di fila, la Ducati vince il Mondiale costruttori della MotoGp. Dopo la Sprint di Barcellona, vinta dal solito Marc Marquez, è arrivata la certezza matematica dell'ennesimo trionfo della Rossa, il sesto di fila e in totale il settimo nella storia del team di Borgo Panigale. Con i punti raccolti da Pecco Bagnaia, da Alex Marquez e soprattutto da Marc Marquez, la Ducati ha dominato anche questa stagione facendo registrare un nuovo record.