Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

MotoGp, la Ducati vince il Mondiale costruttori e segna un nuovo record

Dopo la vittoria di Marc Marquez nella Sprint di Barcellona, la Rossa ha la certezza matematica: è il sesto trionfo di fila, arrivato con un dominio totale
MotoGp, la Ducati vince il Mondiale costruttori e segna un nuovo record
1 min

Per la sesta volta di fila, la Ducati vince il Mondiale costruttori della MotoGp. Dopo la Sprint di Barcellona, vinta dal solito Marc Marquez, è arrivata la certezza matematica dell'ennesimo trionfo della Rossa, il sesto di fila e in totale il settimo nella storia del team di Borgo Panigale. Con i punti raccolti da Pecco Bagnaia, da Alex Marquez e soprattutto da Marc Marquez, la Ducati ha dominato anche questa stagione facendo registrare un nuovo record.

MotoGp, trionfo Ducati: è un nuovo record!

La Ducati si è infatti laureata campione del Mondiale costruttori con ben sette gare d'anticipo sul calendario. Un dominio incontrastato, che vede l'Aprilia in seconda posizione ma lontanissima con 287 punti di ritardo. E ora resta solo di aspettare per il trionfo, altrettanto dominante, di Marc Marquez nel Mondiale piloti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Motomondiale

Da non perdere

Marquez trionfa nella SprintDisastroso Bagnaia