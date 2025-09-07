Moto Gp di Catalogna, orario e dove vederlo in tv

BARCELLONA (Spagna) - Dopo l'ennesimo successo di Marc Marquez nella Sprint Race che ha regalato alla Ducati l'aritmetica certezza del titolo costruttori, sul circuito di Montmelò si corre il Gran Premio di Catalogna. Lo spagnolo Alex Marquez ha conquistato la pole position, accanto a lui dalla prima fila partiranno Fabio Quartararo e suo fratello Marc Marquez che oggi andrà alla ricerca dell'ottava vittoria consecutiva della stagione.