Moto Gp di Catalogna, orario e dove vederlo in tv

BARCELLONA (Spagna) - Dopo l'ennesimo successo di Marc Marquez nella Sprint Race che ha regalato alla Ducati l'aritmetica certezza del titolo costruttori, sul circuito di Montmelò si corre il Gran Premio di Catalogna. Lo spagnolo Alex Marquez ha conquistato la pole position, accanto a lui dalla prima fila partiranno Fabio Quartararo e suo fratello Marc Marquez che oggi andrà alla ricerca dell'ottava vittoria consecutiva della stagione.
Moto Gp di Catalogna, l'orario
L'orario della partenza del Gran Premio di Motociclismo, quindicesma prova del Mondiale della Moto Gp è previsto per le ore 14.00.
Moto Gp di Catalogna, dove vederlo in tv e streaming
Il Gran Premio di Catalogna verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, e in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) mentre in streaming la gara del Montemelò potrà essere seguita su Sky Go.