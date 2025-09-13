Diretta Moto Gp Sprint Misano: segui la gara di Marquez e Bagnaia

Marco Bezzecchi partirà dalla pole position, seguito da Alex Marquez e Fabio Quartararo. Marc Márquez scatterà dalla quarta casella, mentre Pecco Bagnaia dall’ottava. Assente Joan Mir, costretto al forfait a causa di una contusione cervicale riportata nella caduta di ieri durante le Pre-qualifiche.
15:05
Duello Bezzecchi-Marc Marquez
Il duello è tutto davanti: Bezzecchi bene, ma gioca in difesa con Marc Marquez scatenato dietro. Alex terzo, quarto Quartararo, poi Di Giannantonio.
15:03
Moto Gp Sprint Misano, partiti!
Via! Ottima partita di Alex Marquez, ma Bezzecchi all'esterno resiste. L'italiano in testa dopo le prime curve: 13 i giri da completare. Marc Marquez secondo. Bagnaia 11esimo.
14:55
Bezzecchi in pole, i numeri
Marco Bezzecchi firma la sua 6ª pole in top-class (la 2ª del 2025 dopo l’Austria), la 10ª complessiva in carriera, raggiungendo Christian Sarron al 34° posto nell’era moderna. Per Aprilia è l’11ª pole in top-class, la prima assoluta a Misano dove la casa di Noale non era mai partita in prima fila. Bezzecchi diventa inoltre il 17° poleman diverso nelle 32 qualifiche disputate sul circuito romagnolo.
14:49
Ospite speciale ai box
C’è anche Lando Norris nei box a Misano. Sui social di Ducati Corse ecco la foto del campione McLaren in sella ad una delle moto da gara.
14:15
Moto Gp, il resoconto delle qualifiche
Marco Bezzecchi conquista la pole position nelle qualifiche di Misano, precedendo Alex Marquez e Fabio Quartararo. In quarta piazza Marc Márquez, seguito da Franco Morbidelli e Luca Marini. Settimo tempo per Fabio Di Giannantonio, ottavo per Pecco Bagnaia. Solo ventesimo Enea Bastianini, finito a terra nel Q1. Assente Joan Mir, costretto a fermarsi almeno per qualifiche e Sprint a causa di un dolore cervicale conseguente alla caduta nelle Pre-qualifiche di ieri: le sue condizioni verranno rivalutate domenica.
14:00
Alle 15 la gara Sprint
Ci siamo, tra poco tutti in pista per la Sprint. Bezzecchi in pole, poi Alex Marquez e Quartararo. Quarto Marc Marquez, dall’ottava casella partirà Bagnaia.