Diretta Moto Gp Sprint Misano: segui la gara di Marquez e Bagnaia

Si torna in pista sul circuito italiano: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Diretta Moto Gp Sprint Misano: segui la gara di Marquez e Bagnaia© ANSA
2 min
Aggiorna

Marco Bezzecchi partirà dalla pole position, seguito da Alex Marquez e Fabio Quartararo. Marc Márquez scatterà dalla quarta casella, mentre Pecco Bagnaia dall’ottava. Assente Joan Mir, costretto al forfait a causa di una contusione cervicale riportata nella caduta di ieri durante le Pre-qualifiche.

15:05

Duello Bezzecchi-Marc Marquez

Il duello è tutto davanti: Bezzecchi bene, ma gioca in difesa con Marc Marquez scatenato dietro. Alex terzo, quarto Quartararo, poi Di Giannantonio.

15:03

Moto Gp Sprint Misano, partiti!

Via! Ottima partita di Alex Marquez, ma Bezzecchi all'esterno resiste. L'italiano in testa dopo le prime curve: 13 i giri da completare. Marc Marquez secondo. Bagnaia 11esimo.

14:55

Bezzecchi in pole, i numeri

Marco Bezzecchi firma la sua 6ª pole in top-class (la 2ª del 2025 dopo l’Austria), la 10ª complessiva in carriera, raggiungendo Christian Sarron al 34° posto nell’era moderna. Per Aprilia è l’11ª pole in top-class, la prima assoluta a Misano dove la casa di Noale non era mai partita in prima fila. Bezzecchi diventa inoltre il 17° poleman diverso nelle 32 qualifiche disputate sul circuito romagnolo.

14:49

Ospite speciale ai box

C’è anche Lando Norris nei box a Misano. Sui social di Ducati Corse ecco la foto del campione McLaren in sella ad una delle moto da gara.

14:15

Moto Gp, il resoconto delle qualifiche

Marco Bezzecchi conquista la pole position nelle qualifiche di Misano, precedendo Alex Marquez e Fabio Quartararo. In quarta piazza Marc Márquez, seguito da Franco Morbidelli e Luca Marini. Settimo tempo per Fabio Di Giannantonio, ottavo per Pecco Bagnaia. Solo ventesimo Enea Bastianini, finito a terra nel Q1. Assente Joan Mir, costretto a fermarsi almeno per qualifiche e Sprint a causa di un dolore cervicale conseguente alla caduta nelle Pre-qualifiche di ieri: le sue condizioni verranno rivalutate domenica.

14:00

Alle 15 la gara Sprint

Ci siamo, tra poco tutti in pista per la Sprint. Bezzecchi in pole, poi Alex Marquez e Quartararo. Quarto Marc Marquez, dall’ottava casella partirà Bagnaia.

Misano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

