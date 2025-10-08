Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Marc Marquez racconta i momenti drammatici: "Mi hanno tagliato un osso per rimetterlo a posto…"

Il pilota si racconta in un documentare su Dazn e ripercorrere la sua carriera vincente: i dettagli
Marc Marquez racconta i momenti drammatici: "Mi hanno tagliato un osso per rimetterlo a posto…"
Il trionfale ritorno di Marc Marquez al vertice della MotoGP ha catturato l’attenzione di Dazn. Il suo percorso di rinascita è stato celebrato in un documentario “Marc, More Than a Return”. Lo stesso Marquez, pluricampione, rivive i momenti più duri del suo cammino, come il quarto intervento all’omero del braccio destro, eseguito negli Stati Uniti. "Tagliare un osso per riattaccarlo, solo per continuare a gareggiare, l’ho fatto per rispetto di me stesso e amore per questo sport", confessa. E dopo aggiunge: “Questo campionato è come un sogno. Molto speciale e meritato, considerando tutto quello che ho passato". La sfortuna però ha bussato alla sua porta di recente: adesso deve fare i conti con un problema alla spalla. Nulla rispetto a quello che ha dovuto subire negli anni passati.  

Marc Marquez, il ritorno in pista

Il suo agente, Jimmy Martinez, sottolinea l’eccezionalità dell’impresa: "Ciò che ha realizzato è unico, qualcosa che non è mai accaduto prima nella storia. Ci vorrà del tempo prima che ci rendiamo conto di cosa ha fatto". Sulla stessa linea c'è il fratello Alex, che esalta le sue capacità: “Marc non ha limiti. Può vincere tutte le 22 gare in una stagione. Può ritirarsi quando vuole, sarà veloce finché non si ritirerà”.

 

 

 

