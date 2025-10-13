MotoGp, Marc Marquez operato con successo alla scapola destra

MADRID – Dopo una visita di controllo per valutare la lesione alla scapola destra, Marc Marquez è stato operato con successo presso l’Ospedale Ruber Internacional di Madrid , come ha reso noto la Ducati attraverso un comunicato ufficiale. Lo stesso team medico che aveva seguito il pilota sette giorni fa ha constatato che la frattura del coracoide e la lesione dei legamenti non mostravano segni sufficienti di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione. Per questo motivo, “a fronte del rischio di instabilità residua, si è deciso di procedere con un intervento di stabilizzazione chirurgica e con la ricostruzione dei legamenti acromioclavicolari”, si legge nella nota della casa di Borgo Panigale.

La convalescenza di Marquez

L’intervento chirurgico era una delle opzioni previste fin dall’inizio dallo staff medico, qualora il trattamento conservativo non avesse garantito i risultati sperati. Il campione del mondo della MotoGP 2025, che ha conquistato il suo settimo titolo iridato in carriera, è già tornato a casa e inizierà presto il percorso di riabilitazione. Secondo Ducati, il recupero seguirà le stesse fasi programmate in precedenza e le tempistiche per il ritorno in pista dipenderanno dai progressi del pilota spagnolo.

Il comunicato Ducati su Marquez

"Dopo un controllo per la lesione alla scapola destra, Marc Márquez è stato sottoposto a un intervento chirurgico riuscito presso l'Ospedale Ruber Internacional di Madrid, in Spagna. La stessa équipe medica che lo aveva visitato sette giorni prima ha riscontrato che la frattura coracoidea e il danno ai legamenti non mostravano sufficienti segni di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione. Pertanto, dato il rischio di instabilità residua, si è deciso di procedere con la stabilizzazione chirurgica e la riparazione dei legamenti acromioclavicolari. Marc Márquez, che è già a casa, continuerà il suo percorso di recupero e i suoi progressi determineranno la tempistica del suo ritorno alle competizioni. Ti auguriamo tutto il meglio, Campione!".