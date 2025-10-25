Aldeguer centra un mobile nel box con la moto. Il commento in tv: "Sai quante volte sono caduto così?"
Capita anche ai migliori. E così, lo spagnolo Fermin Aldeguer cade quasi da fermo nel box del Team Gresini durante le qualifiche della MotoGp in Malesia. Il pilota della Ducati, dopo essere scivolato in curva 4 in Q1, è rientrato nel paddock poco prima dell'inizio del Q2 ma non è riuscito a parcheggiare la sua moto e ha preso in pieno un mobile all’interno del box ed è finito per terra. Dalle immagini si vede come lo spagnolo entra in garage con la moto fin troppo piegata sulla destra e prende in pieno lo scaffale di metallo, senza riuscire a fermarsi e a evitare l'impatto. Fortunatamente nessuno, meccanici compresi, ha avuto conseguenze fisiche. In telecronaca Mauro Sanchini, il commentatore tecnico di Sky Sport per la MotoGP, ci ha scherzato sù: "Occhio a guidare la moto così quando ti si inclina perché non riesci più a tenerla. Sai quante volte mi è capitato anche a me con il mio motorino 50ino e quante volte sono caduto per far così? Non la tiri più sù. Bandiere gialle ai box". "È andato pieno nell'armadio. Doppia caduta, porca miseria", ha aggiunto Guido Meda.
Aldeguer, sesto in griglia di partenza
Lo spagnolo durante le qualifiche ha ottenuto il sesto tempo e poi il terzo nella Gara Sprint alla bandiera a scacchi, salvo poi essere retrocesso in settima posizion per la pressione della gomma anteriore, risultata alla fine non regolare. In gara domani mattina (ore 8 italiane) partirà dalla seconda fila accanto a Quartararo e Acosta. Pole position per l’italiano Francesco Bagnaia, accanto ad Alex Marquez e l’altro ducatista Franco Morbidelli.