Aldeguer centra un mobile nel box con la moto. Il commento in tv: "Sai quante volte sono caduto così?"

Capita anche ai migliori. E così, lo spagnolo Fermin Aldeguer cade quasi da fermo nel box del Team Gresini durante le qualifiche della MotoGp in Malesia. Il pilota della Ducati, dopo essere scivolato in curva 4 in Q1, è rientrato nel paddock poco prima dell'inizio del Q2 ma non è riuscito a parcheggiare la sua moto e ha preso in pieno un mobile all’interno del box ed è finito per terra. Dalle immagini si vede come lo spagnolo entra in garage con la moto fin troppo piegata sulla destra e prende in pieno lo scaffale di metallo, senza riuscire a fermarsi e a evitare l'impatto. Fortunatamente nessuno, meccanici compresi, ha avuto conseguenze fisiche. In telecronaca Mauro Sanchini, il commentatore tecnico di Sky Sport per la MotoGP, ci ha scherzato sù: "Occhio a guidare la moto così quando ti si inclina perché non riesci più a tenerla. Sai quante volte mi è capitato anche a me con il mio motorino 50ino e quante volte sono caduto per far così? Non la tiri più sù. Bandiere gialle ai box". "È andato pieno nell'armadio. Doppia caduta, porca miseria", ha aggiunto Guido Meda.