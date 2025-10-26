MotoGp, vince Alex Marquez in Malesia. Bagnaia si ritira, quarto Morbidelli

SEPANG - Alex Marquez ha vinto il Gp della Malesia, 20/ prova del mondiale MotoGp. Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini ha preceduto sul traguardo i connazionali Pedro Acosta con la Ktm e Joan Mir, con la Honda. Francesco Bagnaia, vincitore della sprint di ieri, ha avuto un problema meccanico a tre giri dalla fine, quando era terzo, e si è dovuto ritirare. Franco Morbidelli (Ducati-VR46), quarto, è stato il migliore degli italiani al traguardo.

La gioia di Marquez

Marquez, con la terza vittoria nella classe regina, ha festeggiato così nel migliore dei modi il secondo posto nel mondiale ufficializzato ieri. Il quinto posto è stato occupato dal francese Fabio Quartararo (Yamaha) davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), che guida un gruppetto di italiani composto anche da Enea Bastianini (Ktm), settimo, e Luca Marini, ottavo con la Honda. Nono posto per Brad Binder e decimo per Ai Ogura, con l'Aprilia Trackhouse, a precedere Marco Bezzecchi, undicesimo con l'Aprilia ufficiale. " Su questa pista non mi trovavo bene ma oggi abbiamo usato un'ottima strategia, siano stati aggressivi al momento giusto. E una vittoria importante per noi". Lo ha detto Alex Marquez dopo il successo nel Gp della Malesia. Lo spagnolo ha anche fatto un "in bocca al lupo" al connazionale José Antonio Rueda e all'elvetico Noah Dettwiler, ricoverati in ospedale dopo un incidente in Moto3.